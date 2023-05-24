В Сургуте зять нанес 7 ножевых ранений тестю на глазах у прохожих

В Сургуте произошел семейный конфликт, зять нанес тестю семь ножевых ранений в центре города на глазах у прохожих. Об этом сообщается в Telegram-канале 112.

Отмечается, что отношения зятя и тестя не сложились. Тесть считал, что муж его дочери плохо справляется со своими обязанностями. Он заявил, что тот поколачивал жену, проводил время вне дома, а детьми вообще не занимался. В результате тесть принял решение забрать дочь к себе, но зять этого простить не смог.

Подчеркивается, что мужчина набросился на отца жены прямо у кафе, которое принадлежало тестю. После нанесения ножевых ранений злоумышленник уехал на машине с места происшествия. Спустя время это транспортное средство нашли сожженным. Нападавший сейчас находится в бегах, а в городе объявлен план «Перехват».

Ранее сообщалось, что в Пушкине дочь изрезала ножом свою мать из-за влажных салфеток и кофе. Оказалось, накануне между родственницами вспыхнул конфликт на бытовой почве.

Еще один случай произошел в Волгоградской области. Там выпускник принес на последний звонок нож и пырнул им одноклассницу. По предварительной информации, рана была нанесена перочинным ножом.