В Волгоградской области выпускник принес на последний звонок нож и пырнул им одноклассницу

В городе Иловля Волгоградской области один из важнейших дней в жизни школьников едва не закончился трагедией. Выпускник решил принести на линейку по случаю последнего звонка не букет цветов, а нож и даже успел им воспользоваться. О произошедшем сообщил Телеграм-канале «Аллея героев».

По информации источника, 11-классник во время торжественного мероприятия достал оружие и напал с ним на одноклассницу. Перед тем как его обезвредили, он успел ударить острием девочку. По предварительной информации, рана была нанесена перочинным ножом. Она оказалась не смертельна, и ученице не потребовалась даже госпитализация.

Что именно заставило выпускника так поступить с подростком – неизвестно. Также нет информации и по поводу того, хотел он совершить нападение только на девочку или же и на других учащихся. Все обстоятельства все еще выясняются. Никаких подробностей от ведомств пока не поступало.

Ранее поножовщина произошла и в одной из школ Казани. Только там нападение совершил не ребенок, а его мать. Женщина угрожала учительнице оружием, после чего полоснула им ее по руке.