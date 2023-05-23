В Пушкине дочь избила ножом свою мать из-за влажных салфеток и кофе

Приехавшим на вызов утром в квартиру в Пушкине полицейским пришлось разбираться в запутанном бытовом конфликте.

Встретили служителей правопорядка две женщины в крови. Одну из них — 43-летнюю мать с ножевыми ранениями отправили в госпиталь, другую — её 20-летнюю дочь определили в полицейский участок.

Оказалось, накануне между родственницами вспыхнул конфликт на бытовой почве. Поводом для возникновения ссоры послужило постоянное психологическое воздействие женщины на свою дочку. Подозреваемая сообщила, что мать якобы неоднократно пеняла ей на то, что та не желает учиться и работать.

Последней каплей стали беспочвенные обвинения в покупке влажных салфеток и кофе. Как сообщает издание Фонтанка, пока мать была в ванной, дочь взяла кухонный нож и, дождавшись пока та повернётся к ней спиной, нанесла несколько ударов ножом женщине в поясницу. Испуганная родительница закрылись в ванне и вызвала полицию.