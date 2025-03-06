В Сургуте женщинам делали аборт в городской больнице без наркоза

Женщин, которые решились на аборт, оперировали без наркоза в городской больнице Сургута. Об этом пишет Ura.ru со ссылкой на анонимную пациентку.

По словам девушки, персонал местной клинической больницы виновен в медицинском насилии. Получившая направление на вакуумный аборт россиянка рассказала, что врачи «провели процедуру на живую», не прибегая ни к наркозу, ни к анестезии, а также хамили ей и грубо обращались.

«Я кричала от боли, а мне сказали закрыть рот и не устраивать цирковое представление», — поделилась пострадавшая.

После процедуры жительницу Сургута заставили пешком идти в палату, хотя она даже стоять без поддержки не могла. В больнице она провела еще неделю и осознала, что от подобного поведения медиков пострадали многие пациентки.

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