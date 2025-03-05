Россиянка в 41 год родила десятого ребенка

В Дагестане 41-летняя женщина стала матерью десятого ребенка. Об этом сообщает пресс-служба республиканского минздрава.

Домохозяйка Джаминат Гусейнова, которая всю жизнь посвятила семье, доверила роды девяти предыдущих детей врачам местной больницы, и десятый ребенок не стал исключением. 27 февраля родился здоровый мальчик весом 4800 граммов и ростом 60 сантиметров.

«Акушерки, врач, медсестры — все были со мной рядом. Так хорошо меня здесь принимают. Буду рада родить здесь еще одного ребенка», — поделилась роженица.

Дома новорожденного ждут отец, а также семеро старших братьев и две сестры. Супруг женщины работает в республике охранником.

Ранее мы писали, что 43-летняя женщина родила 12-го ребенка в Подмосковье.

Также сообщалось, что в Екатеринбурге 14-летняя девочка родила ребенка от мигранта.