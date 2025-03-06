В Дагестане мать продала новорожденную дочь акушерке за 650 тысяч рублей

В Дагестане женщина родила ребенка и сразу же решила от него отказаться. Она договорилась с акушеркой и продала дочь за 650 тысяч рублей. Об этом сообщает Life.ru со ссылкой на Telegram-канал SHOT.

По данным источника, 39-летняя россиянка не захотела воспитывать девочку, поэтому нашла способ от нее избавиться. Она договорилась с сотрудницей роддома, что после появления малышки на свет, она заберет ее себе. Акушерка согласилась и отдала матери более полумиллиона рублей.

Ребенок родился абсолютно здоровым, и сделка состоялась. Деньги женщине принес муж акушерки. Но обо всем этом стало известно спустя несколько месяцев.

На допросе биологическая мама девочки созналась, что действительно продала дочь. Возбуждено уголовное дело по статье «Торговля людьми». Женщине грозит до 10 лет лишения свободы. Сообщается, что судьбу малышки сейчас решают органы опеки.

Ранее в Дагестане женщина родила 10-го ребенка в 41 год. Причем она призналась, что будет рада и еще одному малышу.