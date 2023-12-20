В Сургуте семилетний мальчик попал в больницу с ишемическим инсультом

В Сургуте врачи прооперировали семилетнего мальчика с ишемическим инсультом. Об этом сообщил директор Депздрава Югры Алексей Добровольский в личном Telegram-канале.

Уточняется, что ребенок поступил в Сургутскую травматологическую больницу с подозрением на отравление, но в ходе обследования выяснилось, что у юного пациента нарушен кровоток в базилярной артерии из-за тромба в ней. Примечательно, что ишемический инсульт редко диагностируют у детей.

Мальчика успешно прооперировали и извлекли тромб. К настоящему времени ребенка перевели из реанимации в отделение нейрохирургии для реабилитации.

Известно, что юный житель Сургута пройдет обследование на генетические заболевания, которые могли спровоцировать болезнь.

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