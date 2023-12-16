Жаловался на сильные боли в животе: пятилетний ребенок скончался от кишечной инфекции

Сотрудники правоохранительных органов выясняют обстоятельства смерти пятилетнего мальчика в Новой Москве. По предварительным данным, несовершеннолетний скончался из-за кишечной инфекции, передает Life.ru со ссылкой на Telegram-канал SHOT.

Экстренная медицинская помощь потребовалась пятилетнему мальчику в поселении Марушкинское. Родители вызвали врачей, но те по приезде смогли лишь констатировать смерть несовершеннолетнего.

По словам отца, за два дня до трагичного случая ребенок жаловался на сильные боли в животе. Кроме того, у мальчика поднялась температура.

На данный момент, по предварительным результатам экспертиз, установлено, что легкие отекли на фоне кишечной инфекции. В обстоятельствах смерти ребенка разбираются полицейские. Они намерены выяснить, где заразился мальчик и почему его не лечили как следует.

Ранее сообщалось, что на Урале скончался полуторагодовалый малыш. Мальчик насмерть замерз на пороге дома.