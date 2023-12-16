Жаловался на сильные боли в животе: пятилетний ребенок скончался от кишечной инфекции
В Новой Москве пятилетний мальчик подхватил кишечную инфекцию и скончался .
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Сотрудники правоохранительных органов выясняют обстоятельства смерти пятилетнего мальчика в Новой Москве. По предварительным данным, несовершеннолетний скончался из-за кишечной инфекции, передает Life.ru со ссылкой на Telegram-канал SHOT.
Экстренная медицинская помощь потребовалась пятилетнему мальчику в поселении Марушкинское. Родители вызвали врачей, но те по приезде смогли лишь констатировать смерть несовершеннолетнего.
По словам отца, за два дня до трагичного случая ребенок жаловался на сильные боли в животе. Кроме того, у мальчика поднялась температура.
На данный момент, по предварительным результатам экспертиз, установлено, что легкие отекли на фоне кишечной инфекции. В обстоятельствах смерти ребенка разбираются полицейские. Они намерены выяснить, где заразился мальчик и почему его не лечили как следует.
Ранее сообщалось, что на Урале скончался полуторагодовалый малыш. Мальчик насмерть замерз на пороге дома.