В Судже пропала 55-летняя журналистка местной газеты «Суджанские вести». Об этом сообщает Telegram-канал Baza.

О пропаже 55-летней Инны Демьяненко рассказали ее коллеги по газете «Суджанские вести», где она работает заместителем главного редактора. По словам журналистов, она не выходит на связь с 5 августа. Ни телефон Инны, ни телефон ее сестры недоступны.

Демьяненко более 25 лет является членом Союза журналистов России, в «Суджанских вестях» она трудится почти 30 лет.

Напомним, в ночь на 6 августа украинские военные пересекли границу России и взяли под контроль город Суджа. Местным жителям пришлось экстренно покидать дома.

Ранее мы писали о том, что жительница Суджи рассказала об эвакуации в Курск. Она выбиралась с семьей и детьми из города самостоятельно.

Мы также рассказывали о блогере из Курской области, который вывозит людей из-под огня ВСУ.