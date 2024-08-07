«У кого нет машины или бензина, никак не выберешься»: жительница Суджи рассказала об эвакуации в Курск

Жительница Суджи рассказала об эвакуации в Курск. По ее словам, без машины и бензина оттуда не выехать.

Подробности узнал сайт mk.ru.

По словам собеседницы издания, «в Курске тоже опасная ситуация» - в городе постоянно объявляют ракетную опасность. Она отметила: население некоторых районов привыкло к прилетам дронов и люди спускались в подвал.

«А вчера ночью началось уже по-настоящему…В 3.40 началось и люди попрятались в подвалах, а часов в 5 утра стали выезжать», - рассказала женщина.

Она выбиралась с семьей и детьми из Суджи самостоятельно – пробки не было, но машины ехали плотно.

«Все выбирались самостоятельно, на свой страх и риск. Потому что в след обстреливали… У кого нет машины или бензина нет, так и никак не выберешься», - поделилась женщина.

Она указала, что автозаправки закрыты две недели из-за атак дронов по ним. Оставшиеся жители «сидят по подвалам». В Судже нет воды, света, а магазины не работают.

«Телефонной сети нет, интернета нет», - рассказала женщина.

Она добавила, что некоторые уезжали в пижамах и без вещей. Жительница Суджи говорит: приехали в Курск, но не знают, что делать.

«Кто мы? Эвакуированные? Беженцы? Пока никакой информации нет», - сообщила женщина.

Накануне врио губернатора курской области Алексей Смирнов заявил, что на границе идут бои, врачей вывели на работу в больницы, создали резервы лекарств.