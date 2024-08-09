Спасли уже несколько сотен человек: блогер из Курской области вывозит людей из-под огня ВСУ

Блогер Эдгар Бодров собрал команду людей на автомобилях, которая занимается спасением людей в Курской области. В регион вторглись силы ВСУ, которые представляют угрозу для местных жителей. Помощь была оказана сотням человек.

Бодров совместно с единомышленниками вывозит из-под обстрелов российских граждан, передает Telegram-канал Baza. Еще накануне, 8 августа, у группы добровольцев была возможность заезжать в Суджу, где идут бои, но сейчас туда уже не попасть. Велика вероятность оказаться в зоне досягаемости беспилотника и подвергнуть опасности не только свою жизнь, но и тех, кому требуется помощь.

«Сейчас туда уже не попасть, идут бои. Бывало, прятались в полях. Если ты едешь меньше 140, то 100% попадёшь под атаку беспилотника. Везде в лесах и кустах сидят диверсионные группы», — рассказал Эдгар.

Иногда, по словам блогера, приходят запросы от бойцов из диверсионно-разведовательных групп ВСУ. Поэтому команда тщательно проверяет людей, к которым собирается выезжать.

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