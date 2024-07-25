В стоматологии произошел пожар: до 15 человек заблокированы и ждут спасателей

В Москве из-за пожара в подъезде в кабинете стоматологии оказались заблокированы люди. По данным Life.ru со ссылкой на Telegram-канал SHOT, предположительно, до 15 человек не могут выйти и помещения.

По данным источника, инцидент произошел в здании в Звонарском переулке. В доме находится клиника DSstudio, а в подъезде начался пожар. Люди – посетители и врачи закрылись в ординаторской и ждут приезда сотрудников экстренных служб. Очевидец вызвал спасателей.

Отмечается, что сам вход в клинику заблокирован, а на окнах установлены решетки.

Позже появилась информация, что возгорание ликвидировали. Из здания эвакуировали около 40 человек.

Ранее мы писали о том, что почетный архитектор Кубецкая пострадала при пожаре в квартире. 83-летнюю женщину госпитализировали, пострадала еще одна пенсионерка. Спасателям было тяжело работать из-за захламленности квартиры, где и произошло возгорание.

Также стало известно о том, что безработный мужчина пытался украсть ребенка у женщины в Москве. Он хотел убежать с девочкой на руках, но понял, что не скроется и бросил малышку. Ребенок получил травмы.