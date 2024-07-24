Почетный архитектор Кубецкая пострадала при пожаре в квартире: женщину госпитализировали

Почетный архитектор России Любовь Кубецкая пострадала во время пожара, который произошел в ночь на 24 июля в Москве. Возгорание произошло в квартире женщины на Молодежной улице. Об этом сообщает mk.ru.

По данным источника, 83-летняя жительница была госпитализирована.

Отмечается, что пожар начался в квартире на седьмом этаже. Любовь Кубецкая смогла сама выбраться из жилища, но огонь было трудно остановить из-за сильной захламленности помещения. По словам спасателей, время было потеряно из-за того, что по комнатам передвигаться было слишком тяжело. Огонь перекинулся на квартиру на восьмом этаже, а после на крышу.

Источник сообщает, что сама Кубецкая получила ожоги и находилась в состоянии шока. Также в больницу доставили еще одну женщину – 95-летнюю пенсионерку с обострившимся заболеванием сосудов.

Отмечается, что Любовь Кубецкая работала в ЦНИИП Минстроя, разрабатывала план охранных зон древнего города Тутаев Ярославской области.

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