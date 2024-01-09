В Ставропольском крае уголовник заколол трех человек на праздновании Нового года

В Ставропольском крае сотрудникам правоохранительных органов удалось задержать ранее судимого российского уголовника, которого подозревают в убийстве трех жителей Кисловодска. Об этом сообщает региональное управление СКР.

Как считает следствие, ночью 31 декабря 2023 года мужчина пришел в гости в квартиру к сожительнице. Во время застолья случилась ссора, в ходе которой россиянин взял нож и нанес множественные колотые раны сожительнице, ее знакомой и 33-летнему сыну. От полученных ранений все трое скончались.

После ЧП злоумышленник покинул квартиру, однако вскоре был задержан правоохранителями. В настоящий момент решается вопрос об избрании ему меры пресечения на время следствия.

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