Российская школьница покончила с собой, придя домой после вечеринки

В Москве 16-летняя отличница совершила самоубийство во время семейной ссоры. Об этом сообщает Regnum.

По данным источника, вечером 27 декабря юная москвичка вернулась домой после школьной дискотеки, посвященной празднованию Нового года. Старший брат школьницы заметил, что от девочки пахло спиртным. Он выразил сестре недовольство ее поведением и предупредил, что расскажет о произошедшем родителям. После этого несовершеннолетняя ушла в свою комнату.

Через некоторое время к школьнице зашел отец и тоже планировал провести с дочерью беседу о вреде алкоголя, однако решил дождаться, когда она протрезвеет. Мужчина пообещал, что разговор состоится на следующий день и оставил девочку одну в комнате. Вскоре россиянин вновь зашел к дочери, но ее в помещении уже не было.

Труп девочки был найден на асфальте возле дома.

Правоохранители организовали проверку по факту ЧП. В настоящий момент возбуждено уголовное дело по статье о доведении до самоубийства.

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