В Подмосковье инспектор ФСИН расстрелял кладовщика на парковке

В подмосковном Дзержинском инспектор ФСИН расстрелял незнакомца на автомобильной парковке. Об этом пишет mk.ru.

По данным источника, ЧП произошло на улице Спортивная. 43-летний старший инспектор учреждения Минюста России УФСИН Москвы вступил в конфликт с 29-летним мужчиной, который работает кладовщиком. Как отметил инспектор ФСИН, оппонент нанес ему удар по голове, вследствие чего он был вынужден достать травматический пистолет и трижды выстрелить.

Сразу после произошедшего стрелявший обратился в больницу, где у него были зафиксированы раны губы, ушибы лица и плеча. Россиянин также написал заявление в полицию.

В настоящий момент правоохранителями организована проверка.

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