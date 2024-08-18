В Ставрополье разбился частный легкомоторный самолет, пилот погиб

В Ставропольском крае потерпел крушение во время тренировочного полета частный легкомоторный самолет Zlin-42. О происшествии сообщает Telegram-канал 112.

Самолет потерпел крушение во время начала боевого полета в 1,5 километрах от аэродрома «Рыздвянный». На его борту был только пилот — по предварительным данным, он погиб.

Жертв и разрушений на земле нет, возгорания не произошло. Причина случившегося устанавливается.

Ранее стало известно, что экипаж упавшего в Иркутской области бомбардировщика Ту-22М3 уводил борт от жилых домов. В результате жертв и повреждений на земле нет.

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