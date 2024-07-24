Трое россиян пропали без вести при крушении рыболовного судна в Атлантике. Об этом сообщает РЕН ТВ.

24 июля 2024 года стало известно о крушении рыболовного судна в Атлантике, на котором было 8 россиян. Корабль резко пошел ко дну, столкнувшись с жесткими погодными условиями. По информации источника, трое россиян пропали без вести, один — погиб. Сообщение подтвердила норвежская рыбопромышленная компания, которой принадлежало судно.

Ранее сообщалось, что яхта с российскими туристами затонула во время морской прогулки в Таиланде. Пассажиров и членов экипажа спасли и доставили в ближайший отель. Подробности читайте в этой новости.

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