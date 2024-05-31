В США рыбак отпустил крупного окуня и лишился 100 тыс. долларов. Об этом сообщает издание Lenta.Ru.

В США мужчина участвовал в рыболовных соревнованиях на водохранилище Озарк. Победитель, поймавший крупного окуня, получает приз в размере 100 тыс. долларов. Местному жителю удалось поймать рыбу спустя 2 часа. Однако крючок удочки зацепило ее не за рот, как требовали правила, поэтому «добычу» пришлось отпустить.

Через несколько часов мужчина вновь поймал окуня, и на этот раз крючок оказался в нужном месте. Рыбак вновь отпустил рыбу, решив продолжить ловлю на следующее утро. Пока он спал, другие участники поймали ее и съели. Таким образом местный житель лишился призовых.

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