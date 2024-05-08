Врачи не знают, как лечить: на российского туриста напала загадочная рыба на Маврикии

На Маврикии российский турист пострадал от загадочной рыбы. Морской житель искусал мужчину, из-за чего ему пришлось обратиться за помощью в больницу. Об этом сообщает Life.ru со ссылкой на Telegram-канал SHOT.

По данным источника, россиянин отправился в отпуск вместе с женой. Они отдыхали в пятизвездочном отеле, при котором был свой пляж. Именно там и произошла встреча мужчины с неизвестной рыбой. Когда он зашел босиком в океан, то почувствовал сильную боль. Оказалось, что кто-то сильно укусил его за ногу. Увидеть «чудище» туристу не удалось.

Опасаясь, что рыба может быть ядовитой, россиянин обратился к медикам, и его госпитализировали. Вот только врачи не знают, как его лечить. На данный момент он по-прежнему находится в клинике. Его состояние не уточняется. Сообщается, что ему колют антибиотики.

Источник предполагает, что покусать туриста могла одна из самых ядовитых рыб в мире — бородавчатка. Уже неоднократно были новости о пострадавших от нее людях.

Ранее в Германии поймали подозреваемого в убийстве россиянки и ее дочери, которые были найдены завернутыми в ткань в Турции.