В российском городе грабители напали на охранника магазина ради упаковок суши

В Москве трое вооруженных мужчин ограбили продуктовый магазин, ударив охранника ножом, а после унесли три упаковки суши. Об этом пишет Telegram-канал Baza.

По данным источника, ЧП произошло днем 29 мая на Шоссейной улице. Как рассказали очевидцы, сначала в супермаркет зашел один мужчина, который подошел к холодильнику с продуктами и схватил три упаковки суши, прошел мимо кассы и не заплатил за покупку. Кражу увидел охранник и побежал за вором. На улице грабителя ждали двое товарищей, которые накинулись на охранника, а один ударил его ножом.

После этого злоумышленники сели в автобус и уехали с места ЧП. Пострадавшего охранника вскоре госпитализировали в больницу, где ему оказали медицинскую помощь.

Сотрудникам полиции удалось оперативно задержать двоих подозреваемых, о которым им сообщили пассажиры автобуса. Задержанными оказались 27-летний житель столицы Денис Гайсенок и 35-летний Денис Бутурлин из Челябинской области.

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