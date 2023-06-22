В состоянии средней тяжести: экс-худрука «Современника» Рыжакова экстренно госпитализировали

С коронавирусом экстренно госпитализировали профессора МХАТа и экс-худрука московского «Современника» Виктора Рыжакова. Об этом сообщается в Telegram-канале Mash.

Источник утверждает, что на данный момент Рыжаков находится в состоянии средней тяжести. Виктор после заражения пытался лечиться самостоятельно в домашних условиях, но состояние здоровья ухудшилось, и он был вынужден вызвать бригаду скорой помощи. В больнице ему подтвердили коронавирус.

Исследование ЭКГ показало, что у Рыжакова полная блокада правой ножки пучка Гиса. Данная патология не дает импульсу проходить в правый желудочек сердца, поэтому желудочек сокращается самостоятельно.

Врачи продолжают следить за состоянием здоровья профессора.

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