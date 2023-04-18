Скончавшийся от коронавируса индиец вернулся к семье через два года после похорон

В Индии мужчина, считавшийся мертвым, неожиданно вернулся домой к семье через два года после похорон. Оказалось, что все это время он просто находился в другом городе. Об этом сообщает издание «The Times of India».

По информации источника, в разгар пандемии 35-летний Камлеш Патидар попал в больницу с коронавирусом. Болезнь прогрессировала, и вскоре индиец скончался. Врачи вызвали родственников покойника и рассказали им о печальных новостях. Тело мужчины было показано им в пластиковом пакете, а после его кремировали в госпитале.

Близкие Камеша провели дома прощальную церемонию и оплакали его. Однако спустя два года после этого жена и дети вновь увидели Патидара, причем живым. Он вернулся в родную деревню Кадодкалан и постучал в дверь дома своей тети по материнской линии. Мужчина объяснил, что все это время находился другом в городе. На самом деле из госпиталя его похитили бандиты и держали в заложниках, накачивая наркотиками.

По словам шурина индийца, его состояние сейчас нестабильно. Однако правоохранители все еще не проверили всю эту историю, чтобы говорить о ее достоверности. Сотрудники полиции ждут от Камеша официальных объяснений о том, что с ним происходило эти два года.

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