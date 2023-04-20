Кашель, боль в горле и липкие веки: названы основные признаки нового штамма коронавируса

Новый штамм коронавируса «Арктур» зародился в Индии, зацепил Бруней, Сингапур, Таиланд, перебрался в США и Канаду, а теперь объявился и в России.

Как сообщает mk.ru со ссылкой на врача лабораторной диагностики Александра Соловьева, в Москве доля «Арктура» в общей коронавирусной картине пока не превышает 1%, но к маю число инфицированных наверняка увеличится.

Дело в том, что по сравнению с О-микроном, «Арктур» гораздо более контагиозен — т.е. заразен. Вот что говорит эксперт о наиболее характерных симптомах заболевания.

«Острое начало с лихорадкой и кашлем. Зудящий конъюнктивит, он же — «розовый глаз», глаза не гноятся, но «липкие веки».

Поскольку в большинстве случаев болезнь, вызванная «Арктуром», протекает легко, Роспотребнадзор каких-либо ограничений вводить не планирует.