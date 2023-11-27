Страшные волны накрыли комплекс апартаментов в Адлере из-за мегашторма

Мощный шторм обрушился на Крым и Краснодарский край. В Адлере большая волна накрыла комплекс апартаментов на Голубой улице.

Как пишет Life.ru со ссылкой на Telegram-канал SHOT, волна накрыла территорию около домов, а затем разбилась о стены апартаментов, расположенных на первых этажах. От стихии пострадали крупные объекты на территории комплекса.

Очевидцы сообщают, что волны сломали ворота. Сейчас на месте работает полиция.

Мегашторм перерос в Адлере в масштабный потоп. Вода хлынула на улицы и сносит на своем пути деревья, машины, мусорные баки.

Отметим, что на Кубани из-за непогоды приостановили движение поездов.

Ранее мы писали, что мужчина устроил фотосессию на стуле в штормовом море в Сочи. В погоне за незабываемым снимком он пошел на риск: ему пришлось даже продемонстрировать навыки акробата, когда пирс полностью ушел под воду.