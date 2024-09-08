В Сочи туристы голыми руками вытащили на пляж из моря украинскую мину

Морскую мину выбросило на побережье Черного моря в Сочи. Однако взрывоопасный предмет не испугал туристов — отдыхающие принялись доставать его из воды.

На кадрах, опубликованных в Telegram-канале «Военный обозреватель», туристы в купальниках выкатывают мину на пляж. Зрелище крайне заинтересовало местных зевак.

Источник сообщает, что боеприпас может быть одной из дрейфующих украинских мин.

Подобные припасы выбрасывает к берегу после штормов. Многие из них неконтролируемо дрейфуют по Черному морю. Такие мины способны подорвать целый корабль, но туристов не смутила опасность данного устройства.

До этого в Белгородской области четыре человека подорвались на мине, среди них был оператор канала «Россия 24».

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