В Белгородской области четыре человека подорвались на мине, среди них журналист канала «Россия 24»

В Щебекино четыре человека подорвались на мине. Среди них – сотрудник телеканала «Россия 24». Об этом сообщает в Telegram-канале глава Белгородской области.

Губернатор Вячеслав Гладков рассказал, что среди пострадавших бойцы самообороны и журналист. На канале он работает оператором.

«В тяжелом состоянии в Шебекинскую ЦРБ доставлен оператор телевидения — у мужчины осколочные ранения брюшной полости и левого плеча», - заявил глава региона.

На данный момент известно, что журналисту проводят операцию. Другие детали не раскрываются.

Также сообщается, что еще одного пострадавшего мужчину доставили в больницу № 2 города Белгорода. Остальные бойцы были отпущены домой на амбулаторное лечение.

На месте подрыва работают оперативные службы.

Ранее был вынесен приговор мужчине, напавшему на мальчика в Z-шапке. Ему дали 3 года колонии. Мать школьника отреагировала на решение суда и назвала его справедливым.