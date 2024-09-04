Умер доброволец из Испании, в которого попал дрон ВСУ: врачи почти месяц пытались его спасти

В московской больнице скончался доброволец из Испании, которого почти месяц назад атаковал дрон ВСУ. Врачи пытались спасти жизнь пациента, но травмы оказались слишком тяжелые. Об этом сообщает ИА Регнум.

По данным источника, 51-летний иностранец находился в зоне СВО, исполняя военные обязанности, когда в него попал беспилотник. Мужчина был сильно ранен, и 3 августа его эвакуировали в Тулу. В попытках стабилизировать его состояние медики провели несколько операций.

Из Тулы добровольца перенаправили в Городскую клиническую больницу имени Д. Д. Плетнева в Москве для продолжения лечения.

«Консилиум врачей понимал, что спасти добровольца из Испании, скорее всего, не удастся, но не теряли надежды и делали все возможное для спасения участника СВО», - сообщил источник агентства.

В конце лета пациенту стало хуже. 21 августа он скончался.

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