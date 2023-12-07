В Сочи мужчина разгуливал с топором в руках по улицам и был задержан

В Сочи сотрудники полиции задержали местного жителя, разгуливавшего с топором по улицам. Об этом сообщает Telegram-канал ОМВД России по федеральной территории «Сириус».

Уточняется, что в полицию о неадекватном мужчине сообщили напуганные горожане накануне. Как уточнили очевидцы, россиянин ходил по улице Казачьей, держа в руке топор.

Вскоре на указанный адрес прибыл наряд патрульно-постовой службы. Прибывшим силовикам пояснили, что гражданин успел скрыться в своей квартире. После этого 38-летний мужчина был задержан.

В настоящий момент правоохранители организовали проверку по факту произошедшего. Известно, что в результате ЧП никто не пострадал.

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