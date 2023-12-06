Мужчина с ребенком на руках подрался с водителем маршрутки

Сотрудники правоохранительных органов начали проверку по факту драки между водителем маршрутки и пассажиром в Екатеринбурге. Мужчина, который устроил конфликт, во время выяснения отношений держал в руках ребенка, передает Telegram-канал Подъем.

Инцидент, по данным правоохранителей, произошел накануне, 5 декабря. Мужчина с ребенком зашел в маршрутку и попытался сесть рядом с водителем. Однако шофер отказал пассажиру в этом, и тогда последний устроил конфликт.

Екатеринбуржец заявил, что доедет до конечной, а потом будет «разбираться» с обидчиком. В итоге мужчина сдержал обещание и атаковал водителя, когда представилась такая возможность. При этом в руках у него был ребенок.

Правоохранители, узнав о случившемся, организовали по факту случившегося проверку. На основании ее результатов будет принято соответсвующее процессуальное решение.

Ранее сообщалось, что в Москве двое водителей с бейсбольной битой и топором устроили драку. Что стало причиной конфликта, неизвестно.