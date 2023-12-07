Российский подросток разгромил супермаркет и заснул

В Вязьме Смоленской области подросток напился и устроил погром в местном супермаркете. Об этом пишет ИА «О чем говорит Смоленск».

По данным источника, ЧП произошло в одном из сетевых магазинов города. Несовершеннолетний 2007 года рождения употребил алкоголь, после чего ворвался в супермаркет и начал ломать прилавки и витрины. Погром продолжался на протяжении нескольких минут, затем хулиган заснул на полу и не просыпался вплоть до прибытия правоохранителей.

В настоящий момент юноша задержан, решается вопрос о возбуждении против него уголовного дела. Также устанавливается сумма причиненного ущерба.

Ранее в Батайске Ростовской области местный житель накинулся с ножом на воспитательницу детского сада. Уточняется, что поводом для нападения стало замечание женщины по поводу шумного поведения.

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