В Сочи лавина насмерть задавила мать с дочкой. Кадры происшествия были опубликованы в Telegram-канале Ura.ru.

Отдыхающие на Красной поляне засняли, как на экотропе Горки Город сошла лавина, где в этот момент гуляли мать с дочкой. На кадрах видно, что они пытались убежать, но лавина их настигла и сбила с ног. Сообщается, что пострадавшие не выжили.

На данный момент маршрут закрыт для туристов.

Ранее лавина накрыла группу из 11 туристов на Камчатке. Сообщалось, что 2 человека пропали без вести. Подробности читайте в этой новости.

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