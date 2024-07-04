Пятеро пожарных во время тушения огня в Подмосковье получили тепловой удар

Сотрудники МЧС получили тепловой удар во время тушения пожара в Подмосковье в городском поселении Новоивановское, передает Telegram-канал Mash.

Площадь пожара составила около 1,6 тысяч квадратных метров. Сперва загорелся склад, затем пламя перекинулось на соседние здания. В результате сгорело хранилище, два частных дома и фасад соседнего торгового центра.

После локализации возгорания пятерым пожарным потребовалось помощь: у них повысилось давление, появились вялость и головокружение. Всем пятерым медики диагностировали тепловой удар. Как отмечает издание, госпитализация никому из огнеборцев не потребовалась.

Стоит отметить, что в четверг, 4 июля, в регионе установилась температура на уровне +34 градусов.

Ранее мы сообщали о пожаре в жилом доме в городе Стерлитамак. Из-за утечки газа в квартире произошел взрыв, в результате погибла женщина и еще шесть человек пострадали.