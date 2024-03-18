Выбраться удалось не всем: лавина накрыла группу из 11 человек на Камчатке

18 марта на Камчатке сошла лавина, под завалами которой оказались 11 человек. Двое из них пропали, сообщает ГУ МЧС России по региону.

Лавина накрыла группу, которая была в ски-туре в районе перевала Красноармейского. Туристы шли по гребню — сильным порывом ветра их сбросило в кулуар, а после сошла лавина. Выбраться смогли все, кроме двух членов группы.

«Самостоятельные поиски результатов не принесли, и туристы обратились по спутниковому телефону к спасателям, сообщив свои координаты», — пояснили в ведомстве.

В район происшествия на КАМАЗах, снегоходах и других автомобилях повышенной проходимости отправились спасатели. У них есть необходимое оборудование для поиска людей, попавших под лавину.

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