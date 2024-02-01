В Смоленской области медведь загрыз человека на территории кафе

В Смоленской области медведь загрыз человека. Это произошло на территории кафе, где, по предварительным данным, животное содержалось в клетке. Об этом сообщает aif.ru.

Как стало известно источнику, 31 января на окраине города Вязьмы хищник напал на мужчину и нанес ему смертельные раны. Пострадавший скончался на месте, и ему не смогли помочь. Следствие предполагает, что россиянин счищал снег с крыши кафе и в какой-то момент упал на клетку, в которой сидел медведь.

Обстоятельства произошедшего все еще выясняются. Пока нет информации, для чего хозяин заведения держал в вольере дикого зверя. Известно, что потерпевший работал на предпринимателя без оформления трудового договора.

Ранее в Липецке змея сбежала из террариума и заползла в квартиру. На место были оперативно вызваны сотрудники по отлову животных.

Также в декабре прошлого года медведь-шатун напал на бригаду лесозаготовщиков. Двое людей сильно пострадали: одному зверь снял скальп и сломал кости носа, а другому нанес травму головы.