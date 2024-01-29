В Липецке змея сбежала из террариума и заползла в квартиру

В Липецке декоративная змея заползла в квартиру. Предположительно, рептилия сбежала из террариума.

Подробности сообщают «Вести Липецк».

Инцидент произошел 27 января в доме на улице Скороходова. На место вызвали сотрудников по отлову животных.

Этот случай не единственный в Липецке за прошедшую неделю. 24 января в квартиру на улице Моршанской забрался уж. Вероятно, он зимовал в подвале дома, а потом перебрался в помещение потеплее.

Граждан призвали во всех подобных случаях не трогать рептилий и покидать квартиры, а также звонить в 112. Известно, что чаще всего змеи заползают в жилище зимой по вентиляционной шахте, а также через водопровод и канализацию.

Ранее сообщалось, что в Москве женщина обнаружила змею при уборке в квартире.