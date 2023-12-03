В Коми медведь-шатун напал на бригаду лесозаготовщиков, об этом сообщает Telegram-канал 112.

Четверо вахтовиков занимались вырубкой леса в 60 км от ближайшего населенного пункта, поселка Троицко-Печорское. В какой-то момент на них набросился медведь-шатун.

Двум мужчинам удалось сбежать, а двое других остались в лесу и сильно пострадали. Отмечается, что 38-летнему Петру Камбалову медведь снял скальп с лица, сломал кости носа и укусил за бедро, а у второго пострадавшего врачи диагностировали скальпированную рану головы и перелом правого предплечья. Рабочих экстренно госпитализировали в больницу.

Уточняется, что медведь не впал в спячку из-за того, что не накопил необходимого жира. Теперь его разыскивают с вертолета охотники и егеря.

Ранее мы писали о том, что в Якутии медведь напал на двух рабочих и чуть не загрыз насмерть. Животное удалось отпугнуть с помощью огнетушителей.