В Смоленской области иностранец надругался над 12-летней девочкой

В Смоленской области мигрант изнасиловал 12-летнюю девочку. Об этом пишет mk.ru.

По данным источника, ЧП произошло в райцентре Угра. 24-летний уроженец Таджикистана растлил школьницу. В настоящий момент злоумышленник задержан, устанавливаются все детали произошедшего.

Теперь злоумышленнику от трех до десяти лет тюремного заключения. Глава СУ СК Александр Бастрыкин поручил начальнику смоленского Следственного комитета Анатолию Уханову доложить о ходе расследования.

Ранее мы писали, что в Москве по подозрению в изнасиловании 15-летней девочки задержан гражданин Таджикистана. Уточняется, что насильник был знаком с семьей школьницы.

Также сообщалось, что в Санкт-Петербурге иностранец изнасиловал 45-летнюю женщину у дома. Пострадавшая петербурженка после изнасилования попала в больницу.