Приехал в Россию на работу: молодой человек изнасиловал 45-летнюю женщину у дома
В Петербурге 45-летняя женщина попала в больницу после изнасилования на улице.
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Сотрудники правоохранительных органов задержали по горячим следам подозреваемого в изнасиловании 45-летней женщины в Санкт-Петербурге. Им оказался 27-летний молодой человек, который приехал в РФ на заработки, передает Фонтанка.
Пострадавшая жительница Северной столицы обратилась в полицию накануне, 12 декабря, около 4 часов утра. Женщина сообщила стражам порядка, что ее изнасиловал несовершеннолетний. Инцидент произошел на Товарищеском проспекте у жилого дома.
Через некоторое время правоохранители нашли подозреваемого в совершении преступления по приметам, которые сообщила петербурженка. Им оказался гражданин Узбекистана. В марте текущего года он приехал в Россию на заработки.
По факту случившегося возбуждено уголовное дело. Пострадавшая женщина попала в больницу. После оказания помощи ее отпустили домой.
Ранее в подмосковном Подольске мигрант попытался изнасиловать женщину. Также приезжий избил защитника местной жительницы.