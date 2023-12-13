Приехал в Россию на работу: молодой человек изнасиловал 45-летнюю женщину у дома

Сотрудники правоохранительных органов задержали по горячим следам подозреваемого в изнасиловании 45-летней женщины в Санкт-Петербурге. Им оказался 27-летний молодой человек, который приехал в РФ на заработки, передает Фонтанка.

Пострадавшая жительница Северной столицы обратилась в полицию накануне, 12 декабря, около 4 часов утра. Женщина сообщила стражам порядка, что ее изнасиловал несовершеннолетний. Инцидент произошел на Товарищеском проспекте у жилого дома.

Через некоторое время правоохранители нашли подозреваемого в совершении преступления по приметам, которые сообщила петербурженка. Им оказался гражданин Узбекистана. В марте текущего года он приехал в Россию на заработки.

По факту случившегося возбуждено уголовное дело. Пострадавшая женщина попала в больницу. После оказания помощи ее отпустили домой.

Ранее в подмосковном Подольске мигрант попытался изнасиловать женщину. Также приезжий избил защитника местной жительницы.