В Москве иностранца задержали за изнасилование школьницы

В Москве по подозрению в изнасиловании 15-летней девочки задержан гражданин Таджикистана. Об этом сообщает СУ СК по столице.

Как считает следствие, преступление произошло на юго-западе города в квартире на улице Херсонская. Мигрант, который был знаком с семьей школьницы, надругался над ней. При этом не уточняется, какие отношения были между иностранцем и несовершеннолетней.

В настоящий момент против злоумышленника возбуждено уголовное дело по статье об изнасиловании. В ближайшее время мужчине должны предъявить обвинения. Следствие настаивает на заключении подозреваемого под стражу.

Ранее мы писали, что в Санкт-Петербурге 45-летняя женщина попала в больницу после изнасилования на улице. Подозреваемым оказался 27-летний гражданин Узбекистана.

Также сообщалось, что в подмосковном Подольске иностранец попытался изнасиловать женщину и был арестован.