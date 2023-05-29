В Симферополе именинница получила в лицо тортом, внутри которого был штырь

Жительница Симферополя праздновала день рождения с друзьями, которые в какой-то момент решили ударить ее лицом в торт. Оказалось, что внутри десерта был штырь. Об этом сообщается на портале Life.ru.

Пострадавшая рассказала, что отмечала праздник со знакомыми и заказала двухэтажный торт с живыми цветами. В полночь компания веселилась, но именинница предупредила друзей, чтобы они не кидались десертом, потому что она не хочет портить свой внешний вид.

Но во время праздника именинница передумала и попросила окунуть ее лицом в торт. В момент действия девушка поняла, что внутри торта был штырь, на который она наткнулась глазом. Жительница испугалась и попросила вызвать ей скорую помощь.

Девушка пролежала в больнице 6 дней. Врачи говорят, что если бы она окунулась на миллиметр ниже, то могла бы остаться без глаза.

Ранее мы писали о том, как в Наро-Фоминске подросток в лесу напоролся ягодицами на штык от винтовки. Ранение оказалось серьезным: штык проник в мягкие ткани более, чем на 15 сантиметров и мог повредить внутренние органы юноши.

Еще один случай произошел на Алтае. Там 28-летняя жительница убила супруга в день его рождения, вонзив нож в живот.