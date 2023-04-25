28-летняя жительница Алтая убила супруга в день его рождения, вонзив нож в живот

28-летняя жительница Алтая убила мужа в день его рождения, вонзив нож в живот. Об этом сообщает издание mk.ru со ссылкой на пресс-службу правоохранительных органов региона.

Преступление было совершено 7 февраля 2023 года в селе Поспелихинского района. В этот день обвиняемая веселилась на дне рождения избранника вместе с его родственниками и друзьями. Однако в процессе торжества супруг приревновал ее к другому мужчине. Все это привело к тому, что девушка схватила нож и вонзила его в живот возлюбленного.

К слову, потерпевшего спасти не удалось. В возрасте сорока восьми лет он скончался в местной больнице.

Жительница Алтая полностью признала вину в совершенном преступлении.

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