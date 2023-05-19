Проник на 15 см: в Наро-Фоминске подросток в лесу напоролся ягодицами на штык от винтовки

В подмосковном Наро-Фоминске в лесу 14-летний подросток во время прогулки с друзьями ягодицами напоролся на штык от винтовки. Его спасли врачи. Об этом сообщается на сайте Life.ru.

Источник утверждает, что школьника доставили в медицинское учреждение Наро-Фоминска с необычной травмой. В его ягодицы врезался ржавый штык от винтовки.

«Ранение оказалось серьезным: штык проник в мягкие ткани более, чем на 15 сантиметров и мог повредить внутренние органы юноши», – отмечается в сообщении.

В результате приняли решение провести экстренную операцию. Хирурги под общим наркозом достали холодное оружие. Все прошло успешно. Школьник прошел недолгий послеоперационный период и был выписан из больницы.

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