В Симагино водитель иномарки не заметил свою двухлетнюю дочь и сбил ее. Об этом сообщает портал «Невские новости» со ссылкой на источник в правоохранительных органах.

По данным СМИ, ДТП произошло 11 июня. Тогда мужчина совершил маневр, не убедившись в его безопасности. Он поехал вперед, но не увидел, что рядом находится его ребенок. После столкновения потерпевшую доставили в городскую больницу Сестрорецка.

Проведя тщательный осмотр, врачи обнаружили у девочки закрытый перелом левой подвздошной кости, ссадины и ушибы. Ее состояние оценивается как тяжелое.

На данный момент полиция решает вопрос о возбуждении уголовного дела.

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