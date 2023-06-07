В Иркутской области нетрезвый водитель дважды переехал 19-летнюю девушку на парковке кафе. Об этом сообщает издание kp.ru.

ЧП произошло 28 мая. Тогда потерпевшая была на вечеринке с друзьями в кафе, которое расположено возле трассы. Двоюродный брат девушки пообещал, что отвезет ее домой. Вот почему она вышла на парковку заведения и стала ждать родственника, но внезапно на нее наехала иномарка.

Друзья пострадавшей пытались остановить водителя авто, однако их старания не увенчались успехом. Мужчина переключил переднюю передачу и проехал по девушке еще раз. Как выяснилось позднее, виновник ДТП находился в состоянии алкогольного опьянения.

Мама потерпевшей сообщила, что ее наследнице трудно передвигаться. У нее диагностировали черепно-мозговую травму, перелом грудины и повреждение ноги. По прогнозам врачей, на восстановление уйдет около четырех месяцев.

Выяснилось, что виновник ДТП приходил к девушке в больницу, но та не стала с ним разговаривать. Родительница потерпевшей настроена решительно: она обратилась за помощью к юристу, чтобы мужчина не смог уйти от ответственности и понес наказание.

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