На Алтае 76-летняя учительница на машине сбила школьника и затем переехала его. Об этом сообщает портал РЕН ТВ.

По данным источника, школьник решил перейти дорогу по пешеходному переходу, не слезая с самоката. В этот момент к «зебре» приблизилась машина учительницы. Пожилая женщина не заметила выехавшего на переход мальчика и сбила его. От полученного удара потерпевший оказался на капоте, а затем упал перед авто. Не успев отреагировать на это, жительница Алтая переехала мальчика передними колесами машины.

После произошедшего школьника экстренно госпитализировали с различными травмами. На данный момент его жизни ничего не угрожает.

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