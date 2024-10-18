В Сибири появился учитель-квадробер

В одной из школ Красноярска появился учитель-квадробер. Об этом пишет Telegram-канал Baza.

По данным источника, мужчина преподавал физику у старшеклассников. Помимо рассказов о формулах и теоремах он на занятиях прыгал подобно квадроберу, лаял и хулиганил вместе с учащимися.

Подобный нестандартный подход педагога вызывал положительные эмоции у многих детей. При этом в текущем учебном году мужчина захотел уволиться. Как заявили бывшие коллеги, у руководства отсутствовали к нему претензии из-за прыжков по кабинету. Сам преподаватель решил начать работать в частном учебном заведении.

Квадробика — увлечение, при котором люди передвигаются на четырех конечностях и имитируют движения животных. Во время занятия квадробикой люди используют маски и накладные хвосты.

Ранее мы писали, что женщина заманила к себе под видом продажи коляски беременную и вырезала из утробы ребенка.

Также сообщалось, что в Башкирии врачи извлекли из желудка ребенка щипцы для стрижки ногтей.