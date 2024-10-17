Женщина заманила к себе под видом продажи коляски беременную и вырезала из утробы ребенка

В Португалии 42-летняя женщина заманила к себе 25-летнюю беременную девушку и вырезала у нее из утробы малыша. После этого она выставила все так, якобы родила ребенка сама. Об этом сообщает mk.ru.

Отмечается, что злоумышленница пригласила девушку под предлогом продажи коляски. Когда будущая мать пришла к ней, то она напала на нее. Женщина вырезала их утробы младенца, а после позвонила в «скорую». Пока медики ехали на вызов, лжемать обмазала ноги кровью и положила рядом ребенка.

Врачи доставили женщину с малышом в больницу, но мальчика спасти не удалось. Заподозрив неладное, они провели тесты и выяснили, что вызвавшая «скорую» не является мамой ребенка.

Злоумышленницу задержали. Ей предъявили обвинения в убийстве и сокрытии трупа. Выяснилось, что на протяжении долгого времени она притворялась беременной, чтобы наладить отношения со своей жертвой.

Тело девушки, у которой вырезали из утробы ребенка, нашли в квартире подозреваемой убийцы. У нее осталась дочь от первого брака, а также приемная племянница.

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