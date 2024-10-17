Щипцы для стрижки ногтей извлекли из желудка ребенка в Башкирии

В Уфе шестилетний ребенок проглотил щипцы для стрижки ногтей. Об этом пишет Telegram-канал Baza.

По данным источника, дошкольника доставили в детскую больницу №17. Юному россиянину была проведена фиброгастроскопия под общим обезболиванием.

Во время процедуры медики использовали эндокорзину — специальное устройство, с помощью которого аккуратно подцепили щипцы и достали их. Через несколько дней мальчика отпустили домой.

При каких обстоятельствах несовершеннолетний проглотил щипцы, не уточняется.

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