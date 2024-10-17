Опубликовано 17 октября 2024, 12:181 мин.
Щипцы для стрижки ногтей извлекли из желудка ребенка в Башкирии
Baza: в Уфе шестилетний ребенок проглотил щипцы для стрижки ногтей.
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В Уфе шестилетний ребенок проглотил щипцы для стрижки ногтей. Об этом пишет Telegram-канал Baza.
По данным источника, дошкольника доставили в детскую больницу №17. Юному россиянину была проведена фиброгастроскопия под общим обезболиванием.
Во время процедуры медики использовали эндокорзину — специальное устройство, с помощью которого аккуратно подцепили щипцы и достали их. Через несколько дней мальчика отпустили домой.
При каких обстоятельствах несовершеннолетний проглотил щипцы, не уточняется.
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