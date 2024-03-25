В Сибири девушек-подростков избили за короткие стрижки

В Красноярском крае двух девушек-подростков избили в столовой из-за коротких стрижек. Об этом пишет Telegram-канал «Взгляд Инфо».

По данным источника, ЧП произошло накануне в одной из столовых на Народной улице в городе Минусинске. По словам матери 17-летней потерпевшей, девушка вместе с подругой зашла туда после мероприятия в библиотеке.

На раздаче к студенткам колледжа культуры подошли двое парней и стали озвучивать претензии к их внешнему виду. В итоге россиянки получили травмы, их госпитализировали в медицинское учреждение. Медики зафиксировали у обеих сотрясение мозга, а одна из них также получила перелом носа и скуловой кости.

Уточняется, что одному из нападавших 16 лет. Инцидент попал на камеры видеонаблюдения. Другие подробности произошедшего в настоящий момент неизвестны.

Ранее стало известно, что в Москве бывший боец ЧВК «Вагнер» отрезал ухо сожительнице и жестоко убил.

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